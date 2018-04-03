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DHA YURT: VAN' DA KAYBOLAN 8 YAŞINDAKİ BERHAN ÖLÜ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:17 | Son Güncelleme

Van' ın Edremit ilçesi Çiçekli mahallesinde  dün  saat 16.00 sıralarında  kaybolan va ailesinin haber  vermesi üzerine  UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekiplerince aranan  8 yaşındaki Berhan Kıyak' ın  cansız bedeni bugün sabah saatlerinde hidroelektrik santralinin  yakınlarındaki  su kanalında   bulundu..

Van' ın Edremit ilçesi Çiçekli mahallesinde dün saat 16.00 sıralarında kaybolan va ailesinin haber vermesi üzerine UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekiplerince aranan 8 yaşındaki Berhan Kıyak' ın cansız bedeni bugün sabah saatlerinde hidroelektrik santralinin yakınlarındaki su kanalında bulundu..

VAN/DHA

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