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DHA YURT; Van Emniyet Müdürlüğü caddede şiddet uygulayan adam için alarma geçti (EK)

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 14:24 | Son Güncelleme 47 dakika önce

'YAVAŞ YÜRÜYORSUN' DİYE ŞİDDET UYGULAYAN KOCA GÖZALTINA

Van Valiliği, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi önünde meydana gelen kadına şiddet olayı ile ilgili açıklama yaptı.

Kadının eşi olduğu belirtilen A.P.'nin Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün saat 12.00 sıralarında Arıtoprak Mahallesi'nde yakalandığı açıklandı. A.P.'nin eşinin yavaş yürümesi yüzünden aralarında tartışma çıktığını ve darp etiğini belirtildiği kaydedilirken, yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde 02.01.2018 günü 10.20 sıralarında gerçekleştikten sonra görsel ve yazılı basına yansıyan darp olayıyla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerince gerekli çalışma yapılmıştır. Yapılan incelemede, eşi olduğu öğrenilen kadını darp eden A.P. isimli şahıs 03.01.2018 günü 12.00 sıralarında yapılan operasyonla Arıtoprak Mahallesinde yakalanmıştır. Şahısla yapılan görüşmede; sabah eşiyle hasteneye 2 aylık bebekleri N.P.'yi getirdiklerini, annenin rahatsızlığıyla ilgili olarak diğer binaya geçecekleri esnada annenin yavaş yürümesinden dolayı aralarında tartışma çıktığını ve bu esnada tekme ve darp olayının geliştiğini beyan etmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLECEK

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