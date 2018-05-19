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DHA YURT - Van'da, 138 kilo eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 02:12 | Son Güncelleme

VAN Erciş yolu üzerinde, şüphe üzerine durdurulan TIR'da hurma kutularının içerisine gizlenmiş 138 kilo 370 gram eroin ele geçirildi.

VAN Erciş yolu üzerinde, şüphe üzerine durdurulan TIR'da hurma kutularının içerisine gizlenmiş 138 kilo 370 gram eroin ele geçirildi. Narkotik köpeği Şila’nın hurma kutuları içerisindeki uyuşturucu maddeleri bulması ise polis kamerasına yansıdı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda, Erciş yolu üzerinde bir TIR’ı durumundan şüphelenerek durdurdu. Polis ekipleri, narkotik köpeği Şila’nın yardımıyla TIR dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada hurma kutuları içerisinde zulalanmış 265 paket halinde 138 kilo 370 gram eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında TIR sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Narkotik köpeği Şila’nın hurma kutuları arasındaki uyuşturucu maddeleri bulması ise polis kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(POLİS KAMERASI)
-Şila’nın TIR’ın dorsesinde arama yapması
-Uyuşturucu maddelerin bulunması
-Hurma kutuları arasında bulunan eroinler
-Ele geçirilen eroinlerin sergisi
-Genel ve detaylar
Haber: Çağatay KENARLI / VAN,(DHA)
***GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ***

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