HABER

DHA YURT - Yanan TIR'dan yaralı kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 05:31 | Son Güncelleme

ADANA'da park halindeyken alev alıp yanan demir yüklü TIR'ın şoförü Mustafa Çam (32), yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

ADANA'da park halindeyken alev alıp yanan demir yüklü TIR'ın şoförü Mustafa Çam (32), yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarıldı.
Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 HS 735 plakalı TIR ile Hatay'ın İskenderun İlçesi'nden Adana'daki bir firmaya demir getiren Mustafa Çam, demirleri sabah teslim etmek için aracını yolun sağına park etti. Çam'ın aracın kontağını kapatmasının hemen ardından TIR, kupa kısmından alev aldı. Bu sırada aracın yandığını gören diğer sürücüler TIR'ın kapısını açarak Çam'ı alevlerin arasından kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen TIR'ın lastikleri gürültülü bir şekilde patlarken çevrede kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin 2 tanker ile müdahale ettiği TIR, yaklaşık yarım saatte söndürülebildi. Yangının ardından TIR kullanılamaz hale gelirken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Çam ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Çam'ın durumum ağır olduğu belirtildi. İtfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedeni belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------
- Olay yerinden görüntü
- İtfaiye erlerinden görüntü
- TIR'dan yükselen alevlerden görüntü
- İtfaiye erlerinin alevlere müdahale etmesi
- İtfaiye aracından görüntü
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01'25" - BOYUT: 87,3 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar

Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstihbarat geldi TSK harekete geçti! Sincar harekatı hamlesi

İstihbarat geldi TSK harekete geçti! Sincar harekatı hamlesi

İşte RTÜK denetiminin ayrıntıları! Netflix ve Youtube...

İşte RTÜK denetiminin ayrıntıları! Netflix ve Youtube...

Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar

Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.