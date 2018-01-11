DHA YURT Yangında mahsur kalan köpeğini itfaiyecilerle birlikte kurtardı

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde, çelik kapı üretimi yapan bir işyerinde çıkan yangın diğer işyerlerine de sıçradı. 3 işyerinin alevlere teslim olduğu yangında zarar gören halı yıkama işletmesinin sahibi, eşyalarından daha çok itfaiye ekiplerinden mahsur kalan köpeğinin kurtarılmasını istedi. Yangın kontrol altına alınıp alevler söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri işyeri sahibine ısı geçirmeyen kıyafet ve kask giydirip köpeğini almasını için diğer itfaiye erleriyle birlikte olay yerine soktu. Köpek işyerinden sahibi tarafından kurtarıldı.

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Merkezefendi İlçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki eski kiremit fabrikasında bulunan iş yerlerinde meydana geldi. Eski kiremit fabrikasında Osman Balkan'a ait çelik kapı üretimi yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer işyerlerine de sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere 14 araç ve 35 itfaiye eri ile müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından yanan işyerlerinden biri olan halı yıkama işletmesinin sahibi Nejdet Çil, itfaiye ekiplerine köpeğinin işyerinde mahsur kaldığını söyledi. İtfaiye erleri bağlı olan Pitbul cinsi köpeği kurtarmak istedi ancak köpeğin saldırması üzerine geri çekildi. İşyerine girmek isteyen Nejdet Çil'e itfaiye ekipleri tarafından ısı geçirmeyen kıyafet ve kask giydirildikten sonra olay yerine itfaiye erleri eşliğinde götürüldü. Nejdet Çil, itfaiye erleriyle birlikte dumanlarında arasında kucağında köpeğiyle geri döndü.