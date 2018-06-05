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DHA YURT - YARALI HALDE 45 KİLOMETRE OTOMOBİL KULLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 07:23 | Son Güncelleme

ADANA'da karnından 3 bıçak darbesiyle yaralanan Özkan Genç (26), hastaneye gitmek için 45 kilometre otomobil kullandı.

ADANA'da karnından 3 bıçak darbesiyle yaralanan Özkan Genç (26), hastaneye gitmek için 45 kilometre otomobil kullandı. Polis tarafından durdurulan ve yaralı olduğu fark edilen Genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Doğankent Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan 01 EBP 26 plakalı otomobil, hızla kent merkezi yönünde ilerledi. Kontrol noktasındaki polislerin, kaçan otomobilin plakasını anons etmesi üzerine aracın güzergahı diğer polis ekiplerince kesildi. Akdeniz Mahallesi'nde aracı durduran ekipler, otomobilden indirdikleri sürücü Özkan Genç'in karnından üç bıçak darbesiyle yaralanmış, eşinin ise 3 aylık hamile olduğunu görünce 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Yaralı halde hastaneye gitmeye çalıştığı ve aşırı kan kaybettiği anlaşılan Genç, olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Genç'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Genç'in Karataş İlçesi Tuzla Mahallesi'nde kayınbiraderinin kimliği belirsiz kişilerle yaptığı kavgayı ayırırken bıçaklandığı belirlendi. Olayın Jandarma bölgesinde meydana geldiği saptayan polis, ilgili birimlere durumu bildirdi. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Özkan Genç'in otomobilinden görüntü
- Hastanenin dış görüntüsü
- Ambulans giriş tabelasından görüntü
- Ambulansın gelişi
- Özkan Genç'in sedye ile ambulanstan indirilişi
- Genç'in beraberindeki eşinden görüntü
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01'28" - BOYUT: 89,9 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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