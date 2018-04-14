HABER

DHA YURT - YARALI REHİNE OLAYI ANLATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:54 | Son Güncelleme

Cezaevi firarisi Yakup D.

Cezaevi firarisi Yakup D. tarafından rehin alındıktan sonra bacağından vurularak yaralanan Mehmet Macit Mekikçi olayı şöyle anlattı:

"Pazar yerinde kayınpederini vurduktan sonra eve geldi. Ben de aynı binada oturuyorum kayınpederinin ev sahibiyim. Beni rehin aldı, silahı kafama dayayıp bahçeye çıkardı. Sonra evi ateşe verdi, ahşap ev hızla yanmaya başladı. Dışarıda bir sürü polis varmış, benim haberim yoktu. İkna etmeye çalıştım, beni bırakması için ama dinlemedi. Evin patlayacağını söyledim öyle dışarı çıkmayı kabul etti. Beni dışarıya çıkardı, sokağın başına kadar götürdü. Polisler de arkamızdan geldi. 2 saat polis dil döktü ama ikna olmadı. Sonra ne olduysa ben yerde otururken beni vurdu. Sağ dizimden yaralandım, sonra da polisler onu etkisiz hale getirdi."

Görüntü Dökümü
----------------------
- Macit Mekikçi ile röportaj

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN / BURSA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusuİstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu
Selahattin Demirtaş için karar verildiSelahattin Demirtaş için karar verildi
Eski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarıEski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi

Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Putin ile görüştü

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.