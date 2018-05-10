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DHA YURT - Yıldırım çarpan kadın öldü, kızı yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 23:52 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, koyun otlatırken yıldırım çarpan Şükran Akdemir (40) öldü, kızı Melek Akdemir (16) ise yaralandı.

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, koyun otlatırken yıldırım çarpan Şükran Akdemir (40) öldü, kızı Melek Akdemir (16) ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Oluklu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden 2 kilometre uzaklıkta bulunan merada koyun otlatan Şükran Akdemir ile kızı Melek Akdemir'e yıldırım çarptı. Yıldırımın çarptığı kadın ve kızını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne-kızdan Şükran Akdemir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Melek Akdemir'in tedavisi ise sürüyor. Şükran Akdemir’in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Hastane acil servis
- Toplanan kalabalık
- Jandarma ekipleri
- Morg ve cenaze arabası
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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