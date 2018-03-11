DHA YURT - Yoğun bakım ünitesinde yangın paniği (1)

KOCAELİ Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı.Yangın kontrol altına alındı.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Hastane personeli itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Ünitedeki hastalar hastanede bulunan diğer servislere alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Hastaneden görüntü
-İtfiyeden görüntü
-Detaylar
Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA)
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