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DHA YURT - Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 40 yaralı (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 23:47 | Son Güncelleme

KARAMAN'da yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda kontrolden çıkarak devrildikten sonra metrelerce sürüklendi.

KARAMAN'da yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda kontrolden çıkarak devrildikten sonra metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kazada 3 kişi öldü, 4'ü ağır 40 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 21.15 sıralarında Karaman- Mersin Mut karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten İzmir'e giden Özkaymak firmasına ait İbrahim Çıkaran yönetimindeki 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü Mersin'den Karaman'a geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıkıp devrildi. Otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. 3'ü personel 49 kişinin bulunduğu otobüste, yolculardan henüz kimliği belirlenemeyen 3'ü öldü, 40 kişi de yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen yolculardan birinin cesedi, ekiplerin müdahalesi ile otobüsün altından çıkartıldı. Kazada yaralananlar ambulanslarla Karaman ve Mersin'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Karaman Valisi Fahri Meral de kaza yerine gelip incelemede bulundu. Otobüste ilk belirlemelere göre 3 mürettebatla birlikte 49 kişinin bulunduğunu belirten Vali Meral, ''Otobüste 49 kişinin olduğu düşünülüyor. Yaptığımız belirlemelere göre 40 yaralımız var. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. 3 vatandaşımızda hayatını kaybetti. Kazanın ilk belirlemelere göre hava şartları nedeniyle meydana geldiğini anlaşıldı'' dedi.
Kaza nedeniyle Karaman- Mersin karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden ilk görüntüler
(EK)
- Kaza yerinden detay
- Kurtarma çalışmaları
- Yaralılardan detay
- Genel ve detay
- Vali Fahri Meral açıklama
Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA)

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