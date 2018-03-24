DHA YURT - Yolcu otobüsü kaya yaptı: Ölü ve yaralılar var (1)

Ankara-Aksaray karayolu Acıpınar Köyü mevkiinde yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan ilk görüntüler

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Haber-Kamera: AKSARAY,(DHA)