DHA YURT - Yolcu otobüsü kaya yaptı: Ölü ve yaralılar var (1)

Ankara-Aksaray karayolu Acıpınar Köyü mevkiinde yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Kazadan ilk görüntüler
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Haber-Kamera: AKSARAY,(DHA)
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