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/// DHA YURT - Yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 06:49 | Son Güncelleme

Ankara-Aksaray karayolu Acıpınar Köyü mevkiinde yolcu otobüsü kaza yaptı.

Ankara-Aksaray karayolu Acıpınar Köyü mevkiinde yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Kazadan ilk görüntüler
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Haber-Kamera: AKSARAY,(DHA)

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