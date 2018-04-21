DHA YURT - Yolcu otobüsü şarampole düştü: 18 yaralı

KONYA'da yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.15 sıralarında Konya-Aksaray karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Kayseri'den aldığı yolcuları Antalya'ya götüren Sıla Özlem Seyahat'e ait sürücüsü öğrenilemeyen 41 TB 029 plakalı yolcu otübüsü, 4'üncü Organize Sanayi kavşağını döndüğü sırada kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada sürücü ile birlikte 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsten indirilip, ambulanslara alınan yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelene kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yeri detay
- Yaralıların otobüsten indirilmesi
- Yaralıların ambulanslara alınması
- Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)
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