HABER

DHA YURT - Yolun karşısına geçmek isterken can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 03:08 | Son Güncelleme

BURSA'da işe giderken yolun karşısına geçmek isteyen 59 yaşındaki Rauf Öztürk'e otomobil çarptı.

BURSA'da işe giderken yolun karşısına geçmek isteyen 59 yaşındaki Rauf Öztürk'e otomobil çarptı. Kazada Rauf Öztürk hayatını kaybederken yolda aydınlatma olmaması dikkat çekti.
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Yolu Caddesi Tofaş Fabrikası kavşağında meydana geldi. Bir şehirlerarası otobüs firmasında çalışan Yavuz Y., (50) 06 AN 0239 plakalı otomobiliyle Gemlik'ten işe gitmek için yola çıktı. Yavuz Y., Tofaş Fabrikası kavşağına geldiği sırada, yolun karşısına geçmek isteyen Rauf Öztürk'ü fark edemeyerek çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri Rauf Öztürk'ün öldüğünü belirlerken, sürücü Yavuz Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Rauf Öztürk'ün cesedi olay yerine gelen savcının talimatıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Kaza yerinden görüntüler
-Vuran araçtan detaylar
-Polis ekipleri inceleme yaparken
-Yol aydınlatmamasının olmaması
-Detaylar
-Ölen Rauf Öztürk fotosu
SÜRE: 1 DK 12 SN - BOYUT: 135 MB
Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

Erdoğan'dan erken seçim açıklamasıErdoğan'dan erken seçim açıklaması
Saadet Partisi'nden ittifak açıklamasıSaadet Partisi'nden ittifak açıklaması
Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Seleznyvov, Galatasaray'a attığı gol sonrası sevinmedi

Seleznyvov, Galatasaray'a attığı gol sonrası sevinmedi

Galatasaray 0 - 2 Teleset Mobilya Akhisarspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 0 - 2 Teleset Mobilya Akhisarspor (MAÇ ÖZETİ)

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 ay önceki konuşması sosyal medyada yeniden gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 ay önceki konuşması sosyal medyada yeniden gündeme geldi

Eski 'kedicik' Ceylan Özgül, Adnan Oktar için uzaklaştırma kararı aldırdı

Eski 'kedicik' Ceylan Özgül, Adnan Oktar için uzaklaştırma kararı aldırdı

Ankara kulislerini hareketlendiren haber! CHP heyeti YSK Başkanı ile görüşecek

Ankara kulislerini hareketlendiren haber! CHP heyeti YSK Başkanı ile görüşecek

Sanayi sitesinde korkutan dakikalar! Alev alev yanıyor

Sanayi sitesinde korkutan dakikalar! Alev alev yanıyor

Başbakanlık'tan 'muhtarlık seçimi' açıklaması

Başbakanlık'tan 'muhtarlık seçimi' açıklaması

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.