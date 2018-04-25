DHA YURT - Yunan askerler için değerlendirme duruşmasından tahliye çıkmadı (2)

Yunan askerlerden Angelos Mitretodis sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunarak, "Biz yanlışlıkla Türk tarafında geçtik. Hava koşullarından dolayı yanlışlıkla geçtiğimiz aşikardır. Sınırda bazı izleri takip ediyorduk. Türk askerlerini görünce olumsuz bir şey olmaması için kendi silahlarımızı indirdik. Daha sonra komutanıma telefon açarak iyi niyetli olarak Türk askerlerine teslim olacağımı bildirdim. Eğer kötü niyetli olsaydım teğmen olarak bir telefonla emrimdeki askerleri çağırırdım. Daha büyük bir olay meydana gelirdi ben bunu yapmadım. Yanlışlıkla geldiğimizi Türk askerlerine anlattık, Türk askerleri üstlerine telefon etti. İsteseydik Türk askerlerinin telefon etmelerini de engelleyebilirdik. Üzerimizde kendimizi saklayacak bir kıyafet yoktu. Biz sadece kardaki ayak izlerini takip ettik. Onların da göçmen ya da kaçakçı olduğunu düşündük" diye konuştu.

'YUNAN TARAFINA GEÇEN TÜRK ASKELERİ BIRAKIRDIK'

Tutuklu Yunan askerlerden astsubay çavuş Dimitris Kouklazis da benzer ifadeler kullanarak, "Aynı durum Türk askerleri tarafından da olmuştu. Ancak biz yanlışlıkla Yunan tarafına geçen Türk askerleri hakkında herhangi bir işlem yapmadan ve üstlerimize haber vermeden Türk tarafına geçmelerine izin verdik. Bu olay her iki taraf arasında çok sık yaşanmaktadır. Bugüne kadar herhangi bir problem oluşturmamıştır. Bu nedenle şu an çok şaşırıyorum" dedi. Tutuklu Yunan askerlerin avukatları da hakimlikten tahliye talebinde bulundu.