DHA YURT 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 12'nci gün; çatışmalar sürüyor (8)

REYHANLI'YA 2 ROKET DÜŞTÜ
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Değirmentaşı Mahallesi'ne saat 00.30 sıralarında Suriye tarafından PYD/YPG'li teröristlerin attığı iki roket düştü. Her iki roketin de farklı evlerin bahçelerine düştüğü, ancak birinin patlamadığı öğrenildi. Patlamayan roketin bulunduğu evin bahçesinde güvenlik güçlerince önlem alındı. Diğer roketin patladığı bölgedeki evlerde hasar meydana gelirken, güvenlik güçleri de olası yeni bir saldırıya karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Güvenlik güçlerinin bölgedeki inceleme ve çalışmaları devam ediyor.
Haber: Murat KİBRİTOĞLU /REYHANLI(Hatay),(DHA)
Büyük panik! Reyhanlı'ya roket atıldı
Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!
Lotoyu kazanınca doktora gitti, korkunç gerçeği öğrendi
İYİ Parti’den teşkilatlarına ’FETÖ’ genelgesi
ABD'de son dakika gelişmesi! Vekilleri taşıyan tren kaza yaptı
Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Fırtına' etkisi
Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!
'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış
Milyon dolarlık tahtın minik varisi!
Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum