HABER

DHA YURT - 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 55'inci gün; 3 bin 524 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:54 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 55'inci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 524 oldu.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 55'inci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 524 oldu.
TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 55'inci güne girildi. Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 80'i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 524 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Haber:HATAY-KİLİS, (DHA)

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Erdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldıErdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldı
Türkiye'yi sarsan kazada detaylar belli olduTürkiye'yi sarsan kazada detaylar belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri’den Afrin’deki Mehmetçiğe destek

Kayseri’den Afrin’deki Mehmetçiğe destek

'Kendime aldım, kızımı koyacağım'

'Kendime aldım, kızımı koyacağım'

Hem kitap okuyorlar hem spor yapıyorlar

Hem kitap okuyorlar hem spor yapıyorlar

Anaokullarında ‘diş sağlığı’ seferberliği

Anaokullarında ‘diş sağlığı’ seferberliği

’KahVeli Bilinçlendirme Eğitimlerinin’ altıncısı yapıldı

’KahVeli Bilinçlendirme Eğitimlerinin’ altıncısı yapıldı

İYTE’de ’Güvenli İnternet’ anlatıldı

İYTE’de ’Güvenli İnternet’ anlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.