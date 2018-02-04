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DHA YURT - ZONGULDAK'TA CİNAYET, DAĞ EVİNDE VURULDU

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 07:31 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ormanlık alandaki dağ evinde Metin Şahin (56), silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ormanlık alandaki dağ evinde Metin Şahin (56), silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Ören Yeni Mahalle'de bulunan ormanlık alandaki dağ evinde meydana geldi. Evinin balkonunda arkadaşı C.K. ile birlikte oturan Metin Şahin, ormanlık alandan açılan ateş sonucu başından ve göğsünden vuruldu. Kaçan C.K.'nin haber vermesiyle eve giden polis ve sağlık ekipleri, Şahin'in öldüğünü tespit etti. C.K., evden 1 kilometre ileride polis tarafından bulunarak karakola götürüldü. Şahin'in cesedi, yapılan incelemenin ardından yaklaşık 2 kilometre taşınarak ambulansa götürüldü. Çamura saplanan ambulans, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Şahin'in cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölen Şahin’in oğlu Niyazi Şahin’in Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde mesaide olduğu sırada acı haberi alarak olay yerine geldi. Polisin, olayla ilgili C.K. ile birlikte ölen Şahin'in köylüsü F.K.'yı da gözaltına aldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Olay yerinden detaylar
-Polisin dağ evi önünde inceleme yapması
-Recep Kocaman ile röportaj
-Olay yerinde ki mermi kovanları
-Cenazenin ceset torbasına konması
-Cenazenin yaklaşık 2 kilometre taşınması
-Cenazenin ambulansa konması
-Çamura saplanan ambulansın vatandaşlar tarafından itilmesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (DHA)

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