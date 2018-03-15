DHA YURT - Zonguldak'ta doğalgaz firmasında patlama:2 yaralı

Zonguldak'ta bir doğalgaz firmasına ait işyerinde şiddetli patlama meydana geldi.
Bahçelievler Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı iddia edilen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri patlamanın olduğu bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Patlamanın olduğu yerden görüntüler
-İtfaiye detayları
Haber:Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK(DHA)
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