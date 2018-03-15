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DHA YURT - Zonguldak'ta doğalgaz firmasında patlama:2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 16:38 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta bir doğalgaz firmasına ait işyerinde şiddetli patlama meydana geldi.

Zonguldak'ta bir doğalgaz firmasına ait işyerinde şiddetli patlama meydana geldi.

Bahçelievler Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı iddia edilen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri patlamanın olduğu bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Patlamanın olduğu yerden görüntüler
-İtfaiye detayları

Haber:Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK(DHA)

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