HABER

DHA YURT Zonguldak'ta fırtına kıyılarda hasara yol açtı(3)

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 16:45 | Son Güncelleme 42 dakika önce

FIRTINANIN HASARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zonguldak'ta etkili olan fırtınanın sahil kesiminde yarattığı tahribat havadan görüntülendi. Kozlu ilçesinde drone ile çekilen görüntülerde iş yerlerinin ve balıkçı barınakların uğradığı zarar daha net görüldü. AFAD ve Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, dalgalar nedeniyle zarar gören köprüde incelemelerde bulundu. Kötü bir gece atlattıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Dün geceden itibaren yoğun fırtına ve deniz seviyesinin yükselmesi ile birlikte dere ağzındaki mahmuz yıkılmıştır. Yıkılmanın ardından teknik heyet bölgeye gelerek yolu trafiğe kapattı. Şu anda tedirgin olacak bir şey yoktur. Kırılan bölgeleri beton basarak köprüyü güçlendirecekler. Önümüzdeki günlerde köprülü kavşak projemiz vardır. Yetkililerle görüştük en kısa zamanda köprülü kavşağı hizmete sunacağız. Dev dalgalar nedeniyle işletmelerimizin bir kısmı da zarar görmüştür. En kısa zamanda yaraları saracak şekilde önlemleri alınacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

-Sahilde drone görüntüsü

Dosya Adı: zngdrone

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

=================================================

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Nursel Ergin'in boyu kadar kızı varmış!

Nursel Ergin'in boyu kadar kızı varmış!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'yi Afrin'de neler bekliyor? İşte terör örgütü YPG'nin elindeki silahlar

Türkiye'yi Afrin'de neler bekliyor? İşte terör örgütü YPG'nin elindeki silahlar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

‘Tatilde Atölye’ Hem Eğlendirecek Hem Öğretecek

‘Tatilde Atölye’ Hem Eğlendirecek Hem Öğretecek

Yarıyıl tatili başladı havalimanları doldu taştı!

Yarıyıl tatili başladı havalimanları doldu taştı!

Evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.