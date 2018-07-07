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DHA YURT - Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 21:07 | Son Güncelleme

  KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Kaçak kömür ocağında göçük nedeniyle mahsur kalan maden işçiler Erkan Cankurt (45) ve Hasan Yıldız'ı (30) kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kaçak kömür ocağında göçük nedeniyle mahsur kalan maden işçiler Erkan Cankurt (45) ve Hasan Yıldız'ı (30) kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ocak önünde, maden işçilerinin yakınlarının endişeli bekleyişi ise sürüyor. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için TTK tahlisiye ekiplerinin ocağa girdiğini söyledi.

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Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,(DHA)

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