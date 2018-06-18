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DHA YURT:ADANA'DA ŞAFAK VAKTİ PKK/KCK OPERASYONU: 17 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 08:34 | Son Güncelleme

ADANA'da Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 17 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 17 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vaktinde bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü'nden hareket eden ekipler, daha önce belirlenen adreslere Özel Hareket timleri eşliğinde baskın yapıldı.

3'Ü KADIN 17 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Adana il merkezi ve Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon sırasında bazı kapıları koçbaşıyla kırarak içeri giren ekipler, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen kişileri gözaltına aldı. Operasyonda kent genelinde 3’ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü
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- Özel Harekat polislerinin koçbaşıyla kapıyı kırması
- Çevrede güvenlik önlemi alan Özel Harekat polisleri
- Gözaltına alınan bir şüphelinin araca bindirilmesi
- Gözaltına alınan şüphelilerin Adli Tıp Birimi'ne getirilmeleri
- Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

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