DHA YURT:Afyonkarahisar'da hastaneden Suriyeli bebek kaçırıldı (1)

AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine personel giysisi giyerek giren bir kadın, Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırdı.
Bebeği kaçıran kadının Suriyeli olduğu iddia edildi. Polis, henüz kimliği tespit edilemeyen kadını yakalamak, bebeği bulmak için operasyon başlattı. Hastane yönetiminin, olayla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.
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AFYONKARAHİSAR /DHA
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