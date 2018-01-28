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DHA YURT:AKÇAKALE'NİN KARŞISINDAKİ TEL ABYAD'A PYD/YPG FLAMALARI ASILDI

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 18:06 | Son Güncelleme 36 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK denetimindeki Suriye'nin Tel Abyad kentine PYD/YPG flamaları asıldı.

Akçakale'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad'ın yüksek yerlerine, daha önce ABD bayrakları asılmıştı. Bir süre sonra kaldırılan bu bayrakların ardından bugün aynı bölgeye PYD/YPG flamaları asıldı. Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'nden de görülen flamalara, bölge halkı tepki gösterdi. Sınır hattında ise güvenlik güçlerince önlem alındı.

Görüntü Dökümü

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- Tel Abyad gümrük binası

- YPG flamaları

- Sınırdaki askeri araç

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 107 MB

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