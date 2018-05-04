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DHA YURT:ALP HAVACILIK'TA YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:31 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 8'inci Cadde'de bulunan Alp Havacılık fabrikasında yangın çıktı.

ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 8'inci Cadde'de bulunan Alp Havacılık fabrikasında yangın çıktı. Yangına Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniverisesi itfaiye ekiplerinin yanısıra Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA araçlarıyla müdahalede bulundu. 112 ambulanslarının da sevk edildiği yangının olduğu fabrika yakınına, içerideki kimyasal tüpelerin patlama tehlikesine karşı çevre yolları araç ve yaya trafiğine kapandı, ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Cep telefonuyla çekilen görüntüde fabrikadaki dumanların görüntüsü bulunuyor.

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR/DHA

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