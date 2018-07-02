HABER

DHA YURT;AMANOSLAR'DA UFUK'U ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 14:58 | Son Güncelleme

HATAY'ın Hassa ilçesinde amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağı etiklerinde kaybolan konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışması sürüyor.

HATAY'ın Hassa ilçesinde amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağı etiklerinde kaybolan konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışması sürüyor. İkiz olduğu öğrenilen Ufuk, gece boyunca drone ve arama kurtarma köpekleriyle arandı ancak bir ize ulaşılamadı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammed Tatar, dün ailesiyle birlikte Amanos Dağı eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına oturan ablasını ziyarete geldi. İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında 34 yaşındaki Mehmet Tatar, yeğeni konuşma engelli oğlu Ufuk ile birlikte evlerine 100 metre uzaklıkta olan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Bidonla su alan Mehmet Tatar, eve dönerken yanında yeğeninin olmadığını fark edince durumu ailesine bildirdi. İkiz olduğu belirtilen Ufuk Tatar için bölgede arama çalışması başlatıldı. Ufuk'un ikizi Uğur'un da evlerinde kardeşinin bulunmasını beklediği kaydedildi.

GECE BOYUNCA ARANDI

Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, kayıp Ufuk Tatar'ı bulmak için gece boyunca çalışma yapıldı. Mahalle sakinlerinin katıldığı aramaya drone ile de havadan destek veriliyor. Ekipler ve vatandaşların gece boyunca sürdürdüğü çalışmada Ufuk'tan bir ize ulaşılamadı. Sabah erken saatlerinde köylülerin de traktörlerle sarp dağlık alanda yaptığı arama kurtarma çalışması devam ediyor. Tatar'ın babası Muhammet Tatar, oğlunun çok az duyduğunu, sağ ve sağlıklı olarak biran önce bulunmasını istediğini söyledi.

Görüntü Dökümü
---------------------------
- Kaybolan çocuğun evinin görüntüsü
- Evinin çevresinin görüntüsü
- Arama yapan vatandaşların görüntüsü
- Arayan vatandaşlarla röp.
- Köyün genel ve detay görüntüleri
- Ağaç altında arama yapan vatandaşların görüntüsü
- DHA Muhabiri Ufuk Aktuğ'un anonsu

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(HATAY),(DHA)
===================================================

PARTNERBodrum'un ateşini yükseltti!Bodrum'un ateşini yükseltti!
Hakimin, Eylül isyanı: Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlarHakimin, Eylül isyanı: Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlar
Ağrı'da kaybolan küçük Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor Ağrı'da kaybolan küçük Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MTV borç sorgulama nasıl yapılır? 2018 MTV 2. taksit ödemeleri başladı!

MTV borç sorgulama nasıl yapılır? 2018 MTV 2. taksit ödemeleri başladı!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp öğrenci Yusuf Özcan'ın cesedi günler sonra bulundu

Kayıp öğrenci Yusuf Özcan'ın cesedi günler sonra bulundu

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Kurban Bayramı ne zaman? İşte 9 günlük 2018 Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı ne zaman? İşte 9 günlük 2018 Kurban Bayramı tarihi

Dominik'te öldürülen kameraman Alper Baycın son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede annesinin feryatları yürek burktu

Dominik'te öldürülen kameraman Alper Baycın son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede annesinin feryatları yürek burktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.