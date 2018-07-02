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DHA YURT;BAKAN SOYLU, PKK'NIN ÖLDÜRDÜĞÜ BAKKALIN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 14:53 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK terör örgütü tarafından öldürülen bakkal Mevlüt Bengi'nin (48) Çiftlik köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK terör örgütü tarafından öldürülen bakkal Mevlüt Bengi'nin (48) Çiftlik köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti. Telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Fezile Bengi, eşinin kanının yerde kalmamasını istedi. Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Vali Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kamu kurum amirleri ve kammakamlar tarafından karşılandı. Bakan Soylu, beraberindeki heyet ile birlikte helikopterle Doğubayazıt ilçesine geçti. Bakan Soylu, geçen 24 Haziran'da kaçırıldıktan 2 gün sonra cesedi bir elektrik direğinde asılı bulunan 8'i kız, 11 çocuk, 6 torun sahibi Mevlüt Bengi'nin ailesini ziyaret etti. Doğubayazıt'a 18 kilometre uzaklıktaki Ağrı Dağı eteğinde bulunan 60 haneli Çiftlik köyü Türkmen mezrasına giden Bakan Süleyman Soylu ve beraberindekiler aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Mevlüt Bengi'nin eşi Fezile, annesi Hanım, ağabeyi Musa Bengi ile görüşen Bakan Soylu, katillerin bulunması için bölgede hava destekli operasyonların sürdüğünü bildirdi. Fezile Bengi'ye Türk bayrağı hediye eden Süleyman Soylu, Mevlüt Bengi'nin çocukları ve torunlarının eğitim durumlarını sordu. Bakan Soylu, "Allah sabır versin, cennette buluştursun. Allah kötü düşünenlere fırsat vermesin inşallah, duamız odur" diye konuştu.Bakan Süleyman Soylu daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak Fezile Bengi ile görüştürdü. Eşinin kanının yerde kalmamasını isteyen Fezile Bengi'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınız sağolsun. Allah rahmet eylesin, sizlere sabır versin. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Gereken yapılacak" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Bakanın karşılanması
-Helikopterle hareketi
-Bakanın köye gelişi
-Bakanın anneyi teselli etmesi
-Bakanın telefonla Cumhurbaşkanı ile görüştürülmesi
-İlçe Müftüsünün dua etmesi
-Havaalanına geliş ve uğurlama

( Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI, (DHA)
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