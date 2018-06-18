DHA YURT:BİLECİK' TE KAZA 3 ÖLÜ

BİLECİK'in Bayırköy beldesi yakınlarında otomobil yağmur suyu toplama kanalı betonuna çarptı, kazada otomobil sürücüsü Selin Kuşaslan (29), kızı Erva Kuşaslan (1) ve yakını Necla Erol (57) hayatını kaybetti.Kaza sabah saatlerinde merkeze bağlı Bayırköy beldesi Paşalar Boğazı mevkiinde meydana geldi. Selin Kuşaslan yönetimindeki 34 FC 6588 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda yol kenarındaki yağmur suyu toplama kanalı betonununa çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Selin Kuşaslan, 1 yaşındaki kızı Erva Kuşaslan ve yakını Necla Erol olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen 3 kişinin cenazeleri Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü dökümü:
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Cep telefonuyla çekilen görüntüde;
-Kaza yerindeki otomobilin,
-Polis ve jandarma ekiplerinin görüntüsü bulunuyor.)
Haber-Kamera: BİLECİK/ DHA
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