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DHA YURT;BRUNSON'IN EŞİ PAZAR AYİNİNE KATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 12:05 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi'ne gelerek, pazar ayinine katıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi'ne gelerek, pazar ayinine katıldı. Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY adına suç işlemek ve devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak semti Bornova Sokağı'nda bulunan Diriliş Kilisesi'ne geldi. Sivil polisler kilisenin çevresinde önlem alırken, pencereler ile kapıların kapalı olduğu görüldü. Ayin öncesinde dış cephesinde temizlik yapılan kilisenin giriş kapısının üst bölümünde asılı olan Türk bayrağının ise, hala burada durduğu görüldü.

Görüntü Dökümü
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- Ayine katılanlardan görüntü
- Norine Brunson'ın gelişinden görüntü
- Kapıya asılan Türk bayrağından görüntü
- Genel ve detay görüntü

(Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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