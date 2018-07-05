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DHA YURT:CHP Lİ İNCE PARTİ İÇİ MESELELERİ BASIN YOLUYLA GÖRÜŞMEM

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 15:53 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce, Kırklareli' de Parti Sözcü  Bülent Tezcan' ın açıklamalarıyla ilgili; " Partinin Genel Başkan Yardımcısına basın yoluyla cevap vermem.

CHP'li Muharrem İnce, Kırklareli' de Parti Sözcü Bülent Tezcan' ın açıklamalarıyla ilgili; " Partinin Genel Başkan Yardımcısına basın yoluyla cevap vermem. Kendisini ararım " dedi. İnce, partililerin teşkilatlardan destek var sözlerine "Destek geliyor, 30 ilden açıklama olmuş seyrediyorum imza topluyorlar, toplasınlar sağolsunlar. Basın yoluyla parti içi meseleleri görüşmem" şeklinde karşılık verdi.

Görüntü Dökümü
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-İnce nin açıklamaları

Haber-Kamera:Alican ZERAY-Engin ÖZMEN -EDİRNE/DHA

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