DHA YURT;CHP Milletvekili Bircan, beyin kanaması geçirdi (EK)

BİRCAN ANKARA’YA SEVK EDİLDİ

Iğdır Devlet Hastanesinden 112 Acil Servis'e ait ambulansla alınan Milletvekili Erdin Bircan, Şehit Bülent Aydın Havalimanına götürüldü. Bircan burada Sağlık Bakanlığı tarafaından gönderilen ambulans uçağa konularak Ankara’ya götürüldü. İbni Sina Hastanesine tedavi altına alınacak olan Bircan'ın havalimanına götürülüşünde Vali vekili Kemal Duru ve vali yardımcısı Bilgehan Karanfil, Başhekim Raşit İlhan ve İl Sağlık Müdür vekili Taner Başaran da eşlik etti

IĞDIR/DHA

