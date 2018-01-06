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DHA YURT;Diyarbakır'da bir binada patlama meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 15:12 | Son Güncelleme 28 dakika önce

DİYARBAKIR'da genellikle kafelerin bulunduğu Sanat Sokağı'ndaki bir binada sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Yaralı ve can kaybının olmadığı patlamanın nedeni araştırılıyor.. Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan araç trafiğine kapalı ve çoğunlukla kafelerin bulunduğu Sanat Sokağı'nda bir binanın 3'üncü katında saat 14.50 sıralarında bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlamada yaralı veya can kaybının olmadığı tespit edildi. Patlamanın ardından bölgeye giden ekipler binadaki vatandaşları tahliye ederken, patlamanın nedeninin tespit edilmesi için çalışma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntüler

Haber - Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA) -

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