DHA YURT:DONANMA KOMUTANLIĞI'NDAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI YENİDEN BAŞLADI

DONANMA Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı.Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü celsesi görülmeye başlandı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Kazakistan'da yakalanarak tutuklanan örgüt içerisinde 'mahrem abi' konumundaki Enver Kılıç'ın ve diğer tanıkların dinlenmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayan duruşma öncesinde aralarında eski amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Tezcan Kızılelma'nın da bulunduğu tutuklu sanıklar güvenlik koridorundan geçirilerek salona alındı. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra, tutuksuz sanıklar, sanık yakınları avukatları ve müşteki avukatları katıldı.
Görüntü Dökümü
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-Sanıkların mahkemeye götürülmesi
Detaylar
Haber: Selda Hatun TAN/Kamera: Dinçer AKBİR-KANDIRA(Kocaeli), (DHA) -
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