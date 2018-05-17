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DHA YURT:HALK OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 11 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 15:03 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

ERZİNCAN'da halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 14.10 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolunun 8'inci kilometresinde Akyazı Beldesi çıkışında meydana geldi. Adem Yeşilyurt idaresindeki 24 M 9014 plakalı, Üzümlü Belediyesi'ne ait halk otobüsü Erzincan'a seyir halindeyken karşı yönden iddiaya göre aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçen Behçet Yaşkesen'in kullandığı 34 LVP 73 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında yolcularında bulunduğu 11 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç parçalarının savrulduğu karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)-

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