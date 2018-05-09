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DHA YURT;HARRAN, BİR HAFTADA İKİNCİ KEZ SELE TESLİM OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:51 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı, ekili alanlar zarar gördü.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı, ekili alanlar zarar gördü. Harran'da bir hafta önce de etkili olan yağış yine sele neden olmuştu.
Harran, geçen Çarşamba günü sele neden olan yağışın ardından bugün de yağmura teslim oldu. Şiddetli yağış ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde sele yol açtı. Sel nedeniyle ilçeyi mahallelere bağlayan yollarda çökmeler meydana geldi. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı, tarım arazileri su altında kaldı. Yağışın ardından belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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- Taşan su nedeniyle kapanan yolda mahsur kalanlar
- Ekili tarlası göle dönen çiftçi yetkililerden yardım istemesi
- Göle dönen ekili tarlalar
- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 133MB

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