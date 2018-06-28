DHA YURT:İZNİK GÖLÜ'NDE KAYBOLAN ÜNİVERSİTELİ GENCİN CESETİ 14 SAAT SONRA BULUNDU

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü’ne sandalla açıldıktan sonra yüzmek için göle giren 3 gençten ikisi kurtulurken kaybolan Emirhan Beyazıt'ın cansız bedenine gölün 17 metre derinliğinde 14 saat sonra bulundu. Beyazıt'ın cansız bedeni otopsi yapılamk üzere Bursa Adli Tıp Kurmu Morgu'na kaldırıldı.

Orhangazi İlçesi'ne bağlı Yeniköy'de oturan, Adil Beyazıt (19), kuzenleri Emirhan Beyazıt (18) ve Abdullah Küçükoğlu (19) dün, Beyazıt Ailesine ait çiftliğe geldi. Saat 20.30 sıralarında, burada bulunan sandal ile göle açılan 3 genç iddiaya göre yüzmek için sandaldan atlayarak yüzmeye başladılar. Rüzgarın ve akıntının etkisiyle sandal bir anda uzaklaşınca gençler paniğe kapıldı. Adil Beyazıt yüzerek sahile yaklaştığında sırada yan taraftaki bir başka çiftlikten bağırma seslerini fark eden vatandaşlar olay yerine giderek genci sudan çıkardı. Adil Beyazıt’ın kuzenlerinin gölde olduğunu söylemesi üzerine jandarmaya haber verilirken çevreden gelen balıkçılar da tekneleri ile arama çalışmaları için göle açıldı. Kuzenlerden Abdullah Küçükoğlu balıkçı tekneleri tarafından gölün yaklaşık 200 metre açığında bulundu. Yüzerek kurtulmaya çalışan ve bitkin durumdaki Abdullah Küçükoğlu sandala alınarak sahile getirilip bekleyen ambulans ile ilçe devlet hastanesine getirilip tedavi altına alındı.