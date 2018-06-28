HABER

DHA YURT:İZNİK GÖLÜ'NDE KAYBOLAN ÜNİVERSİTELİ GENCİN CESETİ 14 SAAT SONRA BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 12:13 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü’ne sandalla açıldıktan sonra yüzmek için göle giren 3 gençten ikisi kurtulurken kaybolan  Emirhan Beyazıt'ın cansız bedenine gölün 17 metre derinliğinde 14 saat sonra bulundu.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü’ne sandalla açıldıktan sonra yüzmek için göle giren 3 gençten ikisi kurtulurken kaybolan Emirhan Beyazıt'ın cansız bedenine gölün 17 metre derinliğinde 14 saat sonra bulundu. Beyazıt'ın cansız bedeni otopsi yapılamk üzere Bursa Adli Tıp Kurmu Morgu'na kaldırıldı.
Orhangazi İlçesi'ne bağlı Yeniköy'de oturan, Adil Beyazıt (19), kuzenleri Emirhan Beyazıt (18) ve Abdullah Küçükoğlu (19) dün, Beyazıt Ailesine ait çiftliğe geldi. Saat 20.30 sıralarında, burada bulunan sandal ile göle açılan 3 genç iddiaya göre yüzmek için sandaldan atlayarak yüzmeye başladılar. Rüzgarın ve akıntının etkisiyle sandal bir anda uzaklaşınca gençler paniğe kapıldı. Adil Beyazıt yüzerek sahile yaklaştığında sırada yan taraftaki bir başka çiftlikten bağırma seslerini fark eden vatandaşlar olay yerine giderek genci sudan çıkardı. Adil Beyazıt’ın kuzenlerinin gölde olduğunu söylemesi üzerine jandarmaya haber verilirken çevreden gelen balıkçılar da tekneleri ile arama çalışmaları için göle açıldı. Kuzenlerden Abdullah Küçükoğlu balıkçı tekneleri tarafından gölün yaklaşık 200 metre açığında bulundu. Yüzerek kurtulmaya çalışan ve bitkin durumdaki Abdullah Küçükoğlu sandala alınarak sahile getirilip bekleyen ambulans ile ilçe devlet hastanesine getirilip tedavi altına alındı.

CESEDİ BULUNDU

Bu arada gençlerden kayıp olan Emirhan Beyazıt’ın arama çalışmalarına balıkçı tekneleri, İznik Bot Komutanlığı ekipleri ve Bursa ve Yalova Emniyet Müdürlüklerine bağlı Yalova Deniz Polisi dalgıçları tarafından bu sabahta sürdürüldü. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi olan Beyazıt'ın cansız bedenine bu sabah olaydan 14 saat sonra saat 10.30'da, sahilden 700 metre uzaklıkta 17 metre derinlikte bulundu. Kıyaya çıkartılan ceset ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü
Cesedin çıkartılması
Detaylar

Hasan Bozbey/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) -

PARTNEROltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!Oltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!
Yağmurla otlaklar yeşile büründü, göçerler ve besiciler sevindiYağmurla otlaklar yeşile büründü, göçerler ve besiciler sevindi
Başakşehir Belediyesi'nden Kenya'da temiz su seferberliğiBaşakşehir Belediyesi'nden Kenya'da temiz su seferberliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

İstanbul Güngören'de zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga! Polis havaya ateş açtı

İstanbul Güngören'de zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga! Polis havaya ateş açtı

İstanbul Sultangazi'de seçim gecesi havaya ateş açılmasına soruşturma başlatıldı

İstanbul Sultangazi'de seçim gecesi havaya ateş açılmasına soruşturma başlatıldı

Limak Enerji'den 'sizinle aydınlanıyoruz' projesi

Limak Enerji'den 'sizinle aydınlanıyoruz' projesi

Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!

Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.