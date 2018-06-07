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DHA YURT;KAPIKULE'DE OY VERMEK İÇİN 6 SAAT GÜMRÜKTE BEKLEDİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 09:10 | Son Güncelleme

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimler için Edirne'deki Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarına 6 sandık kuruldu.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimler için Edirne'deki Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarına 6 sandık kuruldu. Gece saat 02.00'da Kapıkule'ye gelen Hüseyin ve Süleyha Kara çifti oy kullanabilmek için 6 saat bekledi.

24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na 3, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na 1, Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na ise 2 olmak üzere toplam 6 sandık kuruldu. Sabah erken saatlerde Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen İl seçim kurulu üyeleri şeffaf sandıkları mum yakarak mühürledi. Daha sonra ise zarflar mühürlerken, seçmenlere üzerinde Muharrem İnce, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'in resimlerinin bulunduğu 'Cumhurbaşkanlığı oy pusulası' ile yine üzerinde 'Cumhur İttifakı'nda yer alan Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, HÜDA PAR, Vatan Partisi, Halkların Demokrasi Partisi, ile 'Millet İttifakı'nda yer alan Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi ile İYİ Parti logoları bulunan milletvekilliği seçim pusulası verildi. Kimlik ve yurt dışı seçmen kaydı bulunan seçmenler üzerinde tercih yazılı mühürle iki oy pusulasına da oy kullanarak şeffaf sandıkları attı.

GÜMRÜKTE 6 SAAT OY KULLANMAK İÇİN BEKLEDİ

Belçika'da yaşayan Hüseyin (41) ve Süleyha (32) Kara çifti, oy vermek için 02.00'da Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmelerine rağmen sabaha kadar oy verebilmek için gümrükte bekledi. Sabah saatlerinde oy verme peronunun açılmasının ardından Kapıkule'de ilk oyu kullanan Süleyha Kara, "Belçika'dan geliyoruz, gece 02.00 da Kapıkule'ye ulaştık. Sabah seçimler başladığında ilk oyu da biz kullandık. Çok mutlu olduk. Vatanımıza hayırlısı olsun, umarım herkes oyunu kullanır" dedi.

Hollanda'da yaşayan Erdal Taşezer ise oy kullanabilmek için özellikle Türkiye'ye gelişi bu tarihe ayarladığını ifade ederek, "Oy kullanmak için Hollanda'dan geldim. Oyumu kullandım, hatta oy kullanmak için Türkiye'ye gelişimi bugüne denk getirdim. Seçimler Türkiye'ye hayırlı olsun. Bir oy, bir oydur, benim memleketim, hayırlısı olsun" şeklinde konuştu. Kapıkule'de oy kullanan seçmenlerden Almanya'da oturan Şaban Kayacan daoy verebilmek için gümrükte sabahladığını belirterek, "Özellikle tarihi bugüne seçtik, gümrüğe gece geldik ancak oy kullanmak için burada bekledik, oyumu kullandım. Vatana, millete hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

Kapıkule'de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı oy kullanacak seçmenlere yardımcı olabilmek için stant açarken, sınırlarda oy kullanma işlemi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kapıkule sınır kapısı
-Gümrüğe açılan oy verme afişleri
-Oy verme peronu
-Sandıkların mühürlenmesi
-Oy pusulaları
-Peron önünde bekleyen Kara çiftçi
-Oy kullanan seçmenler
-Vatandaşlarla röp.
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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