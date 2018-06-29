DHA YURT:LEYLA' YI  ARAMA ÇALIŞMALARI 15. GÜNÜNDE

BEZİRHANE'DEKİ TÜM KUYULAR VİDANJÖRLE BOŞALTILDI
AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, 15'inci günde de sürdürülüyor. Köyü ve çevresini didik didik arayan ekipler Leyla'yı bulmak için tüm kuyuları vidanjörle boşalttı. Ancak bir sonuç alamadı.Ağrı'nın Bezirhane köyünde, bayramın 1'inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için arama çalışmalarına bugün sabahta devam edildi. Başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve korucular katıldı. Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpekleri de kullanıyor. Metruk ve şüpheli yerlerde başlatılan kazı çalışmalarına bugün de Ağrı Belediyesine ait vidanjörle tüm kuyulardaki sular boşaltıldı. Ekipler, kuyularda Leyla’yı aradı. Leyla'ya burada da ulamayan ekipler daha sonra metruk evler, tandırlık ve ahırları ‘Mavi’ isimli köpekle aramaşya devam etti. Leyla’yı bulmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Afad ve belediye ekipleri su kuyularını boşaltması
-Köyün dışında AFAD ekiplerinin arama yapması
(Haber-Kamera: Servet ARSLAN / AĞRI, (DHA)
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