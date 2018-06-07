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DHA YURT:LİSELİ ATAKAN, DOĞUM GÜNÜNDE DENİZDE KAYBOLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:32 | Son Güncelleme

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde lise son sınıf öğrencisi Atakan Biber (18) serinlemek için girdiği denizde kayboldu.

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde lise son sınıf öğrencisi Atakan Biber (18) serinlemek için girdiği denizde kayboldu. Doğum gününde kaybolan Atakan'ı bulmak için denizde arama çalışması başlatıldı.Olay, öğle saatlerinde Vakfıkebir ilçesi sahilinde meydana geldi. Tonya Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Atakan Biber, arkadaşları ile serinlemek için denize girdi. Atakan, bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı, ardından gözden kayboldu. Gencin arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye gelen dalgıç ekipleri, denizde kaybolan Atakan Biber için arama çalışması başlattı. Kıyıda toplanan vatandaşlar da arama çalışmalarını izledi.
Liseden bu yıl mezun olmaya hazırlanan ve polis olma hayali kuran Atakan Biber'in bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Arkadaşları ile doğum günü kutlaması için sahile gittiği öğrenilen Atakan'ın bu sırada denize girdiği belirtildi.
HELİKOPTERLE ARANIYOR
Denizde kaybolan Atakan Biber’i arama çalışmaları için bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopter havadan, tekneler ise denizde yüzeyi tarıyor. 6 kişilik dağlıç ekibi de dalış gerçekleştirdiği denizde kayıp Atakan’ı arıyor. Kıyıda toplanan kalabalık ta arama çalışmalarını izliyor.
Oğlunun denizde kaybolduğu haberini alan anne Nurdan ile baba Ahmet Biber sahile geldi. Acı haberle yıkılan gözü yaşlı aile kıyıda oğullarından gelecek haberi beklemeye başladı.
Atakan Biber’in dedesi Muhammet Biber de torununun denize gittiğinden haberleri olmadığını belirterek “Ailesinden gizli gelmiş. Denizde kaybolduğunu öğrendik. Çok üzgünüzö dedi.

Görüntü Dökümü
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-Denizde arama çalışmaları
-Helikopterden detay
-Aileden detay
-Kıyıda toplananlar
-Dede ile röp.

Haber: Osman ŞİŞKO Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA

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