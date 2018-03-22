DHA YURT:Maçka'da polis otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 yaralı,1 kayıp

TRABZON'un Maçka ilçesinde polis aracı dereye uçtu. Kazada, 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı, 1 polis memuru ise derede akıntıya kapılarak kayboldu. Kaza, saat 01:45'de Maçka ilçesi Çatak mevkiinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memurunu taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada, 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı, 1 polis memuru ise derede akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp polis memurunun aranması için çalışma başlatıldı.
MAÇKA, (Trabzon) ,(DHA) -
Sivas'ta silahlı saldırı! Aynı aileden 5 kişi öldü
Dev holdingin patronlarına tutuklama
Facebook itiraf etti! 'Hata yaptık'
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum