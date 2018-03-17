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DHA YURT:MARMARİS'İN İLK TURİST KAFİLESİ 1200 İRANLI OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 10:05 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine bu sabah gelen ilk turist kafilesi, İranlılar oldu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine bu sabah gelen ilk turist kafilesi, İranlılar oldu. Nevruz Bayramı nedeniyle tatile gelen 1200 İranlı turist, ilçedeki otellere yerleşti.Nevruz Bayramı tatili dolayısıyla tatile çıkan İranlılar, bugün saat 06.50'de, otobüslerle Marmaris'e geldi. İranlı turistler, ilçe merkezinde bulunan 3 yıldız ve üzeri nitelikli otellere yerleşti. İlk gün 1200 İranlının otellere geldiği, 1 haftalık tatil programlarında önceden planlanmış kültür ve günübirlik gezi teknesi turlarına katılacakları öğrenildi. Modern giyimleriyle dikkati çeken İranlılar arasında avukat, doktor ve mühendislerin bulunduğu belirtildi. Ailesiyle 1 hafta tatil yapacaklarını söyleyen turistlerden Mahmood Mehran Adilyan, "Türkiye çok güzel. Marmaris tatil yöresini ilanlarda görmüştüm. Giden dostlarım çok memnun olduklarını söylemişti. Güzel bir tatil yaşayacağız" dedi.

SEZONDA 35 BİN İRANLI GELECEK

İranlı turistleri karşılayan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, "Öncelikle 2018 turizm sezonu gerek Marmaris gerekse ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Şu an itibariyle İran'da Nevruz Bayramı tatili nedeniyle ilçemize gelen ilk kafileyi karşıladık. 10 Nisan tarihine kadar 8 bin İranlı bekliyoruz. Turizm sezonunda da 35 bin civarında İranlı turist Marmaris'e tatile gelecek. Milletimiz için hayırlı olsun" dedi.

Görüntü Dökümü
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- Otele giriş yapan İranlı turistlerden görüntü
- Otel lobisinde işlemler için bekleyen İranlı turistler görüntü
- İranlı Mahmood Mehran Adilyan ile röp.
- TÜRSAB Marmaris Başkanı Ali Kırlı ile röp.
- Genel ve Detay görüntü
Toplam: 3 dakika 53 saniye-281 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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