DHA YURT;OSMANİYE'DE POLİS ARACI SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

OSMANİYE'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan polis otosu çevredeki esnafların anında müdahalesiyle söndürüldü. Araçta maddi hasar oluşurken, 2 polis olaydan yara almadan kurtuldu.Olay, Musa Şahin Bulvarı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Bir görev için seyir halinde olan Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği'ne ait 80 A 4828 Plakalı hafif ticari resmi polis otosunun motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. İçerisinde iki görevlinin olduğu araç, yol kenarına çekilerek park edilirken, çevredeki esnaflar, yangın tüpü ve su ile müdahalede bulundu. Yangın, kısa sürede büyümeden söndürülürken, motor kısmında hasar meydana gelen araç, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.
Görüntü Dökümü
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(Cep telefonu görüntüsü)
- Polis aracının ön kısmından çıkan dumanlar
- Yangın tüpü ile araca müdahale edilmesi
- Dumanlardan kaçan polis memuru
- Olay yerine gelen bir başka ekip aracının görüntüsü
SÜRE: 01'58" BOYUT:49.8 MB
Haber: İbrahim EMÜL -Kamera: OSMANİYE,(DHA)
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