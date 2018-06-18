HABER

DHA YURT;OTOBÜS KAZASINDA YARALANAN 39 KİŞİ TABURCU OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 11:45 | Son Güncelleme

 KARAMAN'da yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda kontrolden çıkarak devrilmesiyle meydana gelen kazada yaralanan 47 kişiden 39'u tedavilerinin ardından taburcu oldu.

KARAMAN'da yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda kontrolden çıkarak devrilmesiyle meydana gelen kazada yaralanan 47 kişiden 39'u tedavilerinin ardından taburcu oldu. Tedavisi devam eden 8 yaralıdan 1'inin beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilmeye başlandı. Otobüs şoförü Celal Öztürk de gözaltına alındı.
Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Karaman- Mersin Mut karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'den İzmir'e giden Özkaymak firmasına ait Celal Öztürk (39) yönetimindeki 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü Mersin'den Karaman'a geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıkıp devrildi. Otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. 3'ü personel 50 kişinin bulunduğu otobüste, yolculardan Rukiye Ertan (28), Sultan Söylemez (24) ve Hatice Yaldız (26) yaşamını yitirdi. 47 kişide yaralandı. Yaralılardan 39'u Karaman Devlet Hastanesi'ne 4'ü kentteki özel hastaneye, 3'ü de Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
39 YARALI TABURCU OLDU
Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 39'u yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren 8 yaralıdan Mersin'de oturan Aksaray nüfusuna kayıtlı Öznur Kır'ın(23) beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi. Yaralılardan 3'ün de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

CENAZELERİ AİLELERE TESLİM EDİLİYOR
Kazada yaşamını yitiren Karaman Özel İdaresi'nde çalışan Rukiye Ertan'ın, bayram tatili için gittiği Adana'dan Karaman'a, üniversite öğrencisi Sultan Söylemez'in de memleketi Mersin'in Mut ilçesinden öğrenim gördüğü İzmir'e, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim görevlisi Hatice Yaldız'ın da Karaman'a dönmek üzere olduğu belirtildi. Sultan Söylemez'in cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Söylemez'in Mut ilçesinde defnedileceği belirtildi. Otopsileri süren Rukiye Ertan'ın Osmaniye merkez, öğretim görevlisi Hatice Yaldız'ın da yine Osmaniye Bahçeköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

'KAZA YERİNE 200 METRE KALA YAĞMUR BASTIRDI'

46 yolcu kapasitesi bulunan otobüste 1 yolcunun fazla ve yolculardan 4'ün de biletsiz olduğu belirtildi. Kazada yaralanan ve tedavisi süren ikinci şoför İbrahim Çıkaran'ın (63) ifadesinde Gaziantep'ten Mersin'e kadar aracı kendisinin kullandığını belirterek, ''Mersin'de mola verdikten sonra diğer arkadaşımız otobüsü kullanmaya devam etti. Kaza yerine 200 metre kala yağmur aniden bastırdı. Kazanın olduğu viraja yaklaşırken ben arkadaşıma 'Viraj var. Dikkatli ol' diye uyardıktan sonra kaza oldu ve otobüs yan devrildi.'' dediği öğrenildi.
Tedavisi tamamlanan sürücü Celal Öztürk ile muavinin gözaltına alındığı belirtildi.
(Görüntü Dökümü
------------------------
- Cenazenin teslim edilmesi
- Genel ve detay
(:Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))
===========================================

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
ek fotoğraflar// Bayram dönüşü otogarda yoğunluk yaşandıek fotoğraflar// Bayram dönüşü otogarda yoğunluk yaşandı
Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 günlük olur mu?Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 günlük olur mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

Edirne'de Saadet Partisi'nin seçim bürosunun camı kırıldı

Edirne'de Saadet Partisi'nin seçim bürosunun camı kırıldı

Yavru köpeğe işkencede yeni gelişme: Elimizde görüntüler var

Yavru köpeğe işkencede yeni gelişme: Elimizde görüntüler var

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 günlük olur mu?

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 günlük olur mu?

Kayıp kız Leyla Aydemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Kayıp kız Leyla Aydemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı: 7'si sözde üst düzey 22 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 7'si sözde üst düzey 22 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.