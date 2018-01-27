DHA YURT;ROKET ATILAN MEVZİLER ATEŞ ALTINA ALINDI

Suriye'nin Darmık Dağı çevresinden Kilis'e roket atılan terör örgütü PKK/YPG mevzileri, sınırda konuşu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Topçu bataryalarının hedef aldığı teröristlerin gizlendiği mevziler yoğun ateş altına alınırken, bombalanan bölgeden yükselen dumanlar Kilis'ten de görüldü.
Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'
Yoldan geçen kıza yumruk atıp yoluna devam etti
Dünyaca ünlü markadan bir skandal daha!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2019'da bir rakip daha! Adaylığını açıkladı
Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı
Erdoğan'dan Kocaeli'de son dakika mesajlar
Türkiye'de bir ilk! Bitcoin 'server'larını çaldılar
Afrin'de sinsi tuzak! Skandal talimat deşifre oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum