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DHA YURT;ROKET ATILAN MEVZİLER ATEŞ ALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 17:57 | Son Güncelleme 36 dakika önce

Suriye'nin Darmık Dağı çevresinden Kilis'e roket atılan terör örgütü PKK/YPG mevzileri, sınırda konuşu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Topçu bataryalarının hedef aldığı teröristlerin gizlendiği mevziler yoğun ateş altına alınırken, bombalanan bölgeden yükselen dumanlar Kilis'ten de görüldü.

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