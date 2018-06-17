DHA YURT;SAPANCA'DA KÖPEĞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLEN OPERATÖR TUTUKLANDI

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde adliyeye sevk edilen iş makinesi operatörü İ.M. savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. TCK'nın 151 suçundan yargılanan İ.M. suçlamaları kabul etmedi. İ.M. tutuklandı.
TCK 151. MADDE ŞÖYLE:
Madde 151- (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
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