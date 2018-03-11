HABER

DHA YURT;Savcı, nişanlısına ulaşamayınca sabaha karşı polislerle yurda gitti (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 18:08 | Son Güncelleme

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: HSK İNCELEME BAŞLATTI Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, savcı Ahmet İlyas Tolar'ın, tartıştığı üniversite öğrencisi nişanlısı telefonunu açmayınca sabaha karşı polislerle birlikte kaldığı yurda gitmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: HSK İNCELEME BAŞLATTI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, savcı Ahmet İlyas Tolar'ın, tartıştığı üniversite öğrencisi nişanlısı telefonunu açmayınca sabaha karşı polislerle birlikte kaldığı yurda gitmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Olaya ilişkin Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"11 Mart 2018 tarihinde bazı internet haber sitelerinde yayınlanan 'Nişanlısı ile tartışan savcı sabaha karşı öğrenci yurdunu bastı' başlıklı haberlere ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Haberlerde ismi geçen A.İ.T. 07.09.2016 tarihli kura kararnamesi ile Samsun Adliyesine atanmış olup, halen Samsun Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktadır. Olaya ilişkin olarak Başsavcılığımız bilgilendirilmiş, bunun üzerine derhal Cumhuriyet Savcısı A.İ.T.’nin bilgisine başvurulmuştur. Cumhuriyet Savcısı beyanında; 'Kredi Yurtlar Kurumunda kalmakta olan nişanlısıyla telefonda tartıştığını, tartışma sonrasında nişanlısının gönderdiği mesajlardan intihar edebileceği kaygısına kapıldığını, uygun olmayan bir saatte kız yurduna giderek, hayatından endişe duyduğu nişanlısıyla görüşmek istediğini' Başsavcılığımıza aktarmıştır. Konunun önemine binaen teferruatlı araştırmaya girişilerek Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğünden ve Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin tutanaklar celbedilmiş, olay hızlıca Hakimler Savcılar Kuruluna (HSK) bildirilmiş ve HSK tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme sonucu verilecek karar doğrultusunda işlem yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SAMSUN/DHA

Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
Rusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlarRusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlar
Cani babadan insanlık dışı işkence!Cani babadan insanlık dışı işkence!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

54 kesik elin sırrı çözüldü

54 kesik elin sırrı çözüldü

O anketten dikkat çeken sonuçlar: En güvenilir kurum ne çıktı

O anketten dikkat çeken sonuçlar: En güvenilir kurum ne çıktı

Nişanlısıyla tartışan savcı sabaha karşı öğrenci yurdunu bastı

Nişanlısıyla tartışan savcı sabaha karşı öğrenci yurdunu bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli’nin Manavlarının tarihi tarih sempozyumuna taşındı

Kocaeli’nin Manavlarının tarihi tarih sempozyumuna taşındı

AK Parti Sakarya 6. Olağan İl Kongresi

AK Parti Sakarya 6. Olağan İl Kongresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz işgale gitmiyoruz, teröristleri kovalıyoruz (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz işgale gitmiyoruz, teröristleri kovalıyoruz (4)

Alaplı’da köy yolları sürücülerin tepkisini çekiyor

Alaplı’da köy yolları sürücülerin tepkisini çekiyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmalı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmalı

Uğur Dündar'ın imza gününde şaşırtan misafir

Uğur Dündar'ın imza gününde şaşırtan misafir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.