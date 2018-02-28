DHA YURT;SİNOP' TA KURU YÜK GEMİSİNDE PATLAMA 

SİNOP açıklarında kuru yük gemisinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu belirtiliyor.Olay Sinop'ta bugün meydana geldi. Sinop limanına fırtına dolayısıyla yanaşan bir kuru yük gemisinde patlama meydana geldi. Büyük bir gürültü ile sarsılan limandaki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Limana çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ayrıca AFAD ekipleri de bölgeye geldi. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaralıların olduğu belirtildi...
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