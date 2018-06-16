DHA YURT;Suruç' ta gözaltı sayısı 19' a yükseldi

Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavga ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 19' a yükseldi. Soruşturma kapsamında dün 10 kişi gözaltına alınmıştı. Bugünde aralarında HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan' ın da bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı..

ŞANLIURFA/DHA

