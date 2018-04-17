DHA YURT:TRABZON EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI KAZADA ÖLDÜ

TRABZON'un Yomra ilçesinde kullandığı otomobili ile otobüse arkadan çarpan Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı, 2'inci sınıf Emniyet Müdürü Ayyan Akduman (47) yaşamını yitirdi.Kaza, saat 04:00 sıralarında Yomra İlçesi Kaşüstü mevkiinde meydana geldi. Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı, 2'inci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman, kullandığı 24 ER 404 plakalı otomobili ile yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Akduman kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TRABZON-DHA
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