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DHA YURT;TRABZON'DA SEL 2 ARACI YUTTU (EK)BÖLGEDE HEYELAN MEYDANA GELDİ, YOL KAPANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 16:57 | Son Güncelleme

Trabzon’un Arsin ilçesinde şiddetli yağışın etkili olduğu ve park halindeki beton pompası ile kamyonun sele kapıldığı Yolaç köyünde, öğle saatlerinde yağmur yeniden şiddetini artırdı.

Trabzon’un Arsin ilçesinde şiddetli yağışın etkili olduğu ve park halindeki beton pompası ile kamyonun sele kapıldığı Yolaç köyünde, öğle saatlerinde yağmur yeniden şiddetini artırdı. Yağışın etkisiyle bölgede heyelan meydana geldi, köy yolu ulaşıma kapandı. Şantiye çalışanları ile gazeteciler heyelanlı bölgede mahsur kaldı. Şiddetli yağmurun devam ettiği bölgeye AFAD ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Ekipler, 2 saat sonra yolu ulaşıma açarak mahsur kalan işçileri ve gazetecileri kurtardı.
'ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK'
2 aracı sele kapılan ve yaklaşık 1 milyon 200 bin lira maddi zararı olduğunu söyleyen HES şantiyesi sahibi Oktay Açar, sel sularının şantiyeyi aniden bastığını belirterek, “Çok şükür can kaybımız yok, mal kaybımız var. 1 milyon 200 bin TL değerinde 2 aracımız sele kapıldı. 2 ay önce yollar ve dere ıslahı yapılıyordu. Ama henüz tamamlanmamıştı. Tamamlanmış olsaydı, bu afeti yaşamazdıkö diye konuştu. Yolaç köyüne komşu Dumanlı köyünün Muhtarı Hasan Aydınlı da dere ıslah çalışmasının bir an önce yapılmasının gerekli olduğunu belirterek, “Buraya önlem alınması lazım. Geçmişte yine böyle oldu. Dere ıslahının yapılması lazım. Taşan dere, yolu sürekli alıyorö dedi.

Görüntü Dökümü
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Heyelanlı bölgeden detay
Deredeki araçlardan detay
Bölgede başlayan yeni yağış
Kapanan yol detayı
Yol açma çalışması
Şantiye sahibi ve köy muhtarı ile röp.

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA

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